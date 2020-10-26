Bakan Karaismailoğlu Afyonkarahisar’da

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Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar’da geldi.

Bakan Karaismailoğlu temasları kapsamında ilk olarak Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etti. Burada Bakan Karaismailoğlunu Vali Gökmen Çiçek başta olmak üzere protokol üyeleri karşıladı. Bakan Karaismailoğlu’nun temasları kapsamında esnaf ziyareti, Afyonkarahisar Belediyesini ziyaret edeceği ardından partisinin il başkanlığından basın toplantısı gerçekleştireceği öğrenildi.

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