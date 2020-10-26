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Eroğlu, Bakan Karaismailoğlu’na sarımsak turşusu hediye etti Bakan Karaismailoğlu Afyonkarahisar’da esnafı ziyaret etti

İHA

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı, Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, 60 yıllık bir turşucuyu birlikte ziyaret ettikleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismail'e, zinde kalması için bir kavanoz sarımsak turşusu hediye etti.

Eroğlu, Bakan Karaismailoğlu’na sarımsak turşusu hediye etti Bakan Karaismailoğlu Afyonkarahisar’da esnafı ziyaret etti

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı, Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, 60 yıllık bir turşucuyu birlikte ziyaret ettikleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismail'e, zinde kalması için bir kavanoz sarımsak turşusu hediye etti.
Afyonkarahisar’a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismail burada valilik, belediye ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından esnaf ziyaretine çıktı. Pandemi sürecinde esnafın durumu hakkında bilgiler alan Karaismailoğlu’na vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Afyonkarahisar’ın 60 yıllık turşucusunu ziyaret eden Karaismailoğlu, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu tarafından bir kavanoz sarımsak turşusu hediye edildi. Genç ve zinde kalmasını sarımsağa borçlu olduğunu dile getiren Milletvekili Eroğlu, Bakan Karaismailoğlu’na da sarımsak turşusu tüketmesini tavsiye etti.

“Afyonkarahisar için güzel bir gün olacak”
Bakan Karaismailoğlu, esnaf ziyaretinin ardından Afyonkarahisar’da bulunduklarını ve kentte güzel projeleri hep birlikte inceleyeceklerini aktardı. Karaismailoğlu, “Bugün Afyonkarahisar için güzel bir gün olacak, bizim için de güzel bir gün olacak. Bugün Afyon’la başladık güne. Afray devam ediyor inşallah, bugün onları da tartışacağız” diye konuştu.
Esnafı ziyaret eden Karaismailoğlu’na; Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Veysel Eroğlu, İbrahim Yurdunuseven ve MHP Milletvekili Mehmet Taytak, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay eşlik etti.

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