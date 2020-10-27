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Afyonkarahisar’da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

İHA

Afyonkarahisar’da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polisin titizlikle yaptığı operasyon sonucu yakalanan ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirtilen 2 kişi tutuklandı.
Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından ilçe genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan ve bulunduran şahısların tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda; Nejla D. isimli şahıs 5 gram eroin maddesi ile yakalanırken, ifadesinde uyuşturucu maddeyi Şenay B. ve Nevzat Y. isimli şahıslardan aldığını belirtmesi üzerine ifadede adı geçen iki şahsın aynı ikamette kaldıkları belirlendi. İkamette yapılan aramada, 14,1 gram eroin olduğu değerlendirilen madde, uyuşturucu paketlemekte kullanılan poşetler ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 465 TL ve 1 dolar bulunarak emniyet ekiplerince el konuydu. Şenay B. ve Nevzat Y. isimli şahısların gözaltına alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece yapılan ilk sorgularına müteakip Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi.

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