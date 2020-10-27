Hibe olarak alınan hayvanların sayısı her geçen gün artıyor

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Afyonkarahisar’da “Genç Çiftçi Hibe Desteği” projesinden yararlanarak koyun alan üreticilerin sürülerini 2 katına çıkardıkları belirtildi.

Konu ile ilgili Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde 20162018 yılları arasında, Genç Çiftçi Hibe Desteği projesi kapsamında Afyonkarahisar’da hibe olarak verilen damızlık koyunların denetim ve kontrolü gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde damızlık koyunların yavrularıyla beraber 2 katına ulaştığı tespit edilerek, projelerin geri dönüşlerinin son derece olumlu olduğu kaydedildi.

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