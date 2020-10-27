Afyonkarahisar Türk bayraklarıyla donatıldı

Afyonkarahisar’da Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Zafer Meydanı Türk bayraklarıyla donatıldı.

Afyonkarahisar’da Zafer Meydanı başta olmak üzere kentte cadde ve sokaklar Cumhuriyet Bayramı için bayraklarla donatıldı. Cumhuriyetin ilanının 97'nci yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar’da bir dizi kutlama ve etkinlikler düzenlenecek. 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’ de Kocatepe Parkı Atatürk Anıtına çelenkler sunumu ile başlayacak olan kutlama 29 Ekim günü Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu’nda düzenlenen kutlama ile sona erecek. Burada Afyonkarahisar Belediyesi 'Mehteran Takımı'da bir gösteri sunacak.

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