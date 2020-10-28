Belediye meclisi 2 Kasım da toplanacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar Belediye Meclisi, kasım ayı olağan meclis toplantısı 2 Kasım Pazartesi günü yapılacak.

Toplantıya korona virüs (Covit19) tedbirleri dolayısıyla sosyal mesafe kuralları gereği misafir kabul edilmeyecek. Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi ve ‘Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 6.maddesi hükümleri gereğince, 2 Kasım Pazartesi günü saat 18.00’de belediye meclisi toplantı salonunda toplanacak. Toplantıdan çok sayıda gündem ve gündem dışı konunun görüşüleceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.