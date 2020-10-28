Otomobilin metrelerce kaydığı anlar kamerada

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Afyonkarahisar’da aşırı hızlı bir aracın kavşağa girerken duramayarak onlarca metre kaydığı anlar saniye saniye mobesa kameralarına yansıdı.

Olay, Afyonkarahisarİzmir karayolu Stadyum kavşağında meydana geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan MOBESE kameraları görüntülerinde aşırı hızın nelere mal olabileceğini gözler önüne serdi. Görüntülerde kavşağa hızla giren bir otomobilin duramadığı ve kaymaya başladığı görülüyor. Otomobil bir başka araca çarpmaktan sürücüsünün son anda yaptığı hamle ile kurtulurken sonrasında ise güçlükle durabiliyor.

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