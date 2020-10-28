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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şuhut'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

İHA

Şuhut'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı.
Program, Atatürk Parkı'nda Atatürk anıtına Şuhut Kaymakamlığı ve Şuhut Belediyesi tarafından çelenk konulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Proğrama, Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Karaadilli Belediye Başkanı Mesut Ulusoy, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Emniyet Müdür Vekili Onur Bayram, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Erol, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren ve STK temsilcileri katıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yarın Erkek İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde düzenlenecek etkinlikle devam edecek.

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