Afyonkarahisar'da Mevlid Kandili huşu içinde geçti

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 'Mevlid Kandili' dolayısı ile vatandaşlar korona virüs tedbirlerine uyarak camilere akın etti. Vatandaşlar gece boyunca ibadet etti.
Mevlid Kandili, Şuhut Müftülüğü'nün tertip ettiği programla Merkez Büyük Camide akşam ile yatsı namazı arasında idrak edildi. Din görevlileri tarafından Kur'anı Kerim ve ilahiler okundu.
İlçe Müftüsü İsa Ada, Mevlid Kandilinin anlam ve önemiyle birlikte nasıl ihya edilmesi gerektiğiyle ilgili vaaz verdi. Mevlid Kandili korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kuralları içinde yapılan dua ile sonlanırken, ilçede bir çok vatandaş gece boyunca da camilerde ibadet etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.