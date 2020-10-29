Kuyumcuyu dolandıran şüpheli yakalandı Polis dolandırıcıyla birlikte cezaevi firarisini de yakaladı

Afyonkarahisar’da kuyumcuyu dolandıran bir kişinin evine yapılan baskında dolandırıcı ve aynı adreste bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Afyonkarahisar Sarraflar Çarşısında bulunan bir kuyumcuda meydana gelen dolandırıcılık olayı ile ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Kuyumcuyu dolandırdığı tespit edilen Ercan T., isimli şahsın Bostanlı Köyü Bostanlı Küme Evlerindeki adresinde yapılan baskında arama yapıldı. Aramalarda 1 adet tabanca ele geçirildi. Yapılan operasyonda şüpheli Ercan T. ve cezaevi firarisi Mehmet Ali A., yakalandı.

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