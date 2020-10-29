Kontrolden çıkan kum yüklü tır orta refüje devrildi

Afyonkarahisar’da kum yüklü tır kontrolden çıkarak orta refüje devrildi. Yolun o esnada boş olması ise olası bir facianın önüne geçti.

Kaza, AfyonkarahisarEskişehir karayolunun 25. kilometresinde Gazlıgöl beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Y., (44) idaresindeki kum yüklü 64 BR 112 tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje devrildi. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken kendi imkanları ile araç içerisinde çıktı. Kaza esnasında yolun boş olması ise olası facianın önüne geçti.

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