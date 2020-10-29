Yaşlı çiftten 3 gündür haber alınamıyor Kaybolan yaşlı çifti bulmak için jandarma arama çalışması başlattı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde bir anda ortadan kaybolan yaşlı çiftin bulunması için jandarma arama çalışması başlattı. Çiftten 3 gündür haber alınamazken, cep telefonlarının evlerinde olduğu öne sürüldü.

Olay, Dinar ilçesine bağlı Pınarlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cevdet Uysal (66) ile Zeliha Uysal'dan (64) 3 gün önce bir anda ortadan kayboldu. Yakınları yaşlı çifte ulaşamayınca jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler çifti arama çalışması başlattı. Uysal çiftinin evlerinde yapılan aramada ise çifte ait cep telefonlarının bulunduğu öne sürüldü. Uysal çiftinin bulunması için bölgede başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.