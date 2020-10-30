Afyonkarahisar’ın eylül ayında hem ihracatı hem de ithalatı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı verilerine göre Afyonkarahisar’ın hem ihracatı hem de ithalatının azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Afyonkarahisar’ın ihracatı 2020 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 oranında azaldı.

Ayrıca genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 oranında azaldı.

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