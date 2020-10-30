Ege’deki deprem Afyonkarahisar’da hissedildi

Ege denizinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem Afyonkarahisar’da da hissedildi. Kısa süren sarsıntı korkuya neden oldu.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) verilerine göre saat 14.51’de Ege denizinde meydana gelen 6.6 büyüklüğünden deprem Ege bölgesi kentlerinde olduğu gibi Afyonkarahisar’da da hissedildi. Deprem korkuya neden olurken herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Çoğu vatandaş ise sarsıntıyı hissetmediği gözlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.