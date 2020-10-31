Afyonlu Aslanlar Grubun'dan İzmir için anlamlı yardımlaşma kampanyası

Afyonlu Aslanlar Grubu, İzmir’de meydana gelen deprem dolayısıyla anlamlı bir yardımlaşma kampanyası başlattı.

Afyonlu Aslanlar Grubu Başkanı Mehmet Acar başkanlığında başlatılan kampanya kapsamında İzmir’de ikamet eden vatandaşların mağduriyetliklerini gidermek için eşyalı 2 artı 1 daire mağdur aileye 1 yıl ücret almadan Afyon’da tahsis edilecektir. Ayriyeten 20 aileye Gaziemir’de evi hasar görmüş ailelere suya otel kapıları açılacak,2 0 ailenin otel masrafları Afyonlu Aslanlar Grubu tarafından ödenecek.

Afyonlu Aslanlar Grubu Başkanı Mehmet Acar, konuyla ilgili açıklamalarında, ‘’Afyonlu Aslanlar Grubu olarak Afyonkarahisar’ımızda İzmir ilimizde ikamet eden depremde mağduriyetlik yaşayan kardeşlerimiz için anlamlı bir yardımlaşma kampanyası başlattık. Bugün onlara başlatılan anlamlı yardım kampanyası yarın bizim içinde başlatılabilir düşüncesiyle çıktığımız bu yolda Afyonlu Aslanlar Grubu olarak İzmir ilimiz için yürekten kenetlendik’’ ifadelerine yer verdi.

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