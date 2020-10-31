Başkomutan Tarihi Milli Parkı, Anıt ve Şehitlikler ihya edilecek

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından Başkomutan Tarihi Milli Parkı Anıt ve Şehitliklerin ihyasına yönelik fizibilite raporu hazırlanacak.

Başkomutan Tarihi Milli Parkı Anıt ve Şehitliklerin ihya edilmesi yani eski durumuna getirilmesine yönelik fizibilite raporunun hazırlanması işi açılış toplantısı Bölge Müdürü Şahin Çılgın, kurum proje ekibi ve ajans teknik ekibiyle yapıldı. Toplantıda fizibilite raporunun amacı, kapsamı, projenin hedefi ve iş programı hakkında karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

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