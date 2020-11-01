Akharım’da uygulanan Korona karantinası sona erdi

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı 3 bin 300 nüfuslu Akharım beldesinde uygulanan Korona virüs (Covit19) karantinası dün gece itibari ile sona erdi.

Belde Korona vakalarında yaşanan artış üzerine 14 gün karantinaya alındı. Beldenin giriş ve çıkışlarında jandarma ekipleri denetim noktaları oluştururken, beldeye giriş ve çıkışlar 14 gün süreyle kontrollü olarak sağlandı. Dün gece itibariyle 14 gün sürenin dolmasının ardından karantina uygulamasına son verildi.

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