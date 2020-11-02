8 gündür kayıp olan yaşlı çifti balık adamlar arıyor Kayıp yaşlı çifti bulmak için başlatılan çalışmalar sürüyor

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde 8 gündür kayıp olarak aranan yaşlı çift halen bulunamadı. Cevdet ile Zeliha Uysal’ı bulmak için çiftin yaşadığı köyün yakınındaki gölette Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı ‘Polis Dalgıç’ ekibi arama çalışması yapıyor.

Dinar’ın Pınarlı köyünde oturan Cevdet (66) ile Zeliha Uysal (64) 26 Ekim'de şüpheli bir şekilde ortadan kayboldu. Çocukları ve yakınlarının haber vermesi ile olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipleri yaşlı çifti arama çalışması başlatırken, çiftin cep telefonlarının evde olduğu tespit edildi. Köy ve çevresini didik didik arayan jandarma ekipleri çifti bulmak için köy yakınındaki bir gölette arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığı koordinesinde görevlendirilen Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Dalgıç ekibi tarafından yapılan çalışma sürüyor.

Öte yandan, jandarma ekiplerinin ise çiftin aile üyelerinin ifadelerini aldığı öğrenildi.

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