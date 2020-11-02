İGM üyesinin korona testi pozitif çıktı

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AK Parti Afyonkarahisar İscehisar İl Genel Meclisi (İGM) üyesi İbrahim Akkaya'nın korona virüse (Covid19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Afyonkarahisar İGM Başkanı Burhanettin Çoban, Kasım ayı toplantılarının açılışında yaptığı çıklamada Akkaya'nın Covid19 testinin pozitif ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altında olduğunu kaydederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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