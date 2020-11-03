Afyonkarahisar’da su ve otopark ücretlerine zam yok

Afyonkarahisar Beledi Meclisi 2021 yılın su ve otopark ücretlerine zam yapmama kararı aldı. Meclis toplantısında ayrıca 2021 yılı gider bütçesi 520 milyon, gelir bütçesi 473 milyon lira olarak açıklandı

Afyonkarahisar Belediye Meclisi Belediye Başkanı Mehmet Zeybek başkanlığında toplandı. Korona virüs (Covit19) tedbirleri dolayısıyla sosyal mesafe kuralları gereği misafir kabul edilmedi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Zeybek, İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, Anayasa Komisyonu Başkanlığı yapan Prof. Dr. Burhan Kuzu ve Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Koca'nın vefatından derin bir üzüntü yaşadığını söyleyen Başkan Zeybek, kendisine Allah'tan rahmet kederli ailesine sabır ve başsağlığı diledi.



Toplantıda su tarife fiyatları da belirlendi

Açılış konuşmasının ardından toplantıda gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Belediye ‘2021 Yılı Performans Programı’ hakkında plan ve bütçe komisyonu raporu kabul edildi. Buna göre Belediyenin 2021 yılı gider bütçesi 520 milyon, gelir bütçesi 473 milyon lira olarak açıklandı. Belediye 2021 yılında uygulanacak gelir ve su tarifeleri de belirlendi. 2021 yılı için su ve otoparka zam yapılmadı.

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