Şuhut Devlet Hastanesine önemli atama

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Afyonkarahisar Şuhut Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Tuğba Gökkaya, göreve başladı.

Şuhut Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Birimine Uzman Doktor Tuğba Gökkaya atandı. Gökkaya'nın atanması ilçe halkı tarafından sevinçle karşılanırken, hastanedeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Biriminde ki eksiklik de giderilmiş oldu. Ayrıca görevine başlayan Gökkaya'nın muayenelerine başladığı belirtildi.

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