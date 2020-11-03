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Afyonkarahisar’da, İzmir depreminden sonra radikal karar Kentte yapılan binalarda 6 kattan fazlasına izin verilmeyecek Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek: “Vatandaşlarımız enkaz altında kalmadan önce gerekli önlemleri alıyoruz”

İHA

Afyonkarahisar’da, İzmir depreminden sonra radikal karar Kentte yapılan binalarda 6 kattan fazlasına izin verilmeyecek Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek: “Vatandaşlarımız enkaz altında kalmadan önce gerekli önlemleri alıyoruz”

İzmir’de meydana gelen depremin ardından önemi bir kez daha anlaşılan yatay mimari konusunda bir adım atan Afyonkarahisar Belediyesi, aldığı kararla 6 kattan daha yüksek bina yapılmasına izin vermeyecek. Aldıkları kararı değerlendiren Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, “Vatandaşlarımız enkaz altında kaldıktan sonra dizlerimizi dövmekten ziyade önceden gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz” dedi.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, dün belediye meclisinde gündeme gelen ve 6 kattan fazla bina yapımına izin verilmememsine yönelik kararı değerlendirdi. Afyonkarahisar’ın birinci derece deprem bölgesi olduğunu hatırlatan Zeybek, 6 kattan yüksek bina yapılmasına kesinlikle müsaade etmeyeceklerini söyledi. Zeybek, “Ben göreve geldiğim ilk andan itibaren dikey mimariye müsaade etmeyeceğimi ifade ettim. Bizden önceki dönemde ruhsat almış, arkadaşlarımızın yasal haklarına dokunmamak şartıyla bundan sonra alınacak izinlerde en fazla bölge bölge 6 kattan fazla vermeyeceğimi Mimarlar Odasıyla yaptığım toplantıda da ifade etmiştim. Biz birinci derece deprem kuşağında yaşayan bir iliz. Neyin ne zaman geleceğini hesap edemeyiz. Biz zamanında tedbir alarak Allah muhafaza deprem anında hasar gördükten sonra, vatandaşlarımız enkaz altında kaldıktan sonra dizlerimizi dövmekten ziyade önceden bu tedbiri alıp, gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz. 2 Kasım’da yaptığımız meclis toplantısında bunun kararını aldık. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın her ortamda ifade ettiği üzere yatay mimariyi ön plana çıkartan bir mimari anlayışımızla bunu da inşallah tavizsiz uygulamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

"Kentsel dönüşüm başlıyor"
Afyonkarahisar’da kentsel dönüşüm için vatandaşlarla görüşmelerin başladığını belirten Zeybek, “Kentsel dönüşümle alakalı şu aşamadan sonra bakanlığımız, hükümetimiz çok ciddi bir şekilde bu meseleler üzerinde duruyor. Bakanımızın ifadesi bir an önce halkla görüşmeler tamamlandıktan sonra değerlendirmeler yapılıp 250300 konut Mısri Mahallesi’nde, 250300 konut İbaret Camiinin oradaki mahallelerde olmak üzere birinci etap olarak başlaması talimatını verdi. Arkadaşlarımız Toplu Konut İdaresi Uzlaşma Bürosunu açtı. Vatandaşlara sadece parselleri hakkında bilgilendiriyorlar. Daha sonra değerlendirme ekibi gelip hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde bir değerlendirme yapılıp inşallah ilk kazmayı vuracaklar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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