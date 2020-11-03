AK Parti'li belediye başkanı korona virüsten hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Korona virüse yakalanan ve hastanede tedavisi devam eden AK Parti’li Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal hayatını kaybetti.
Başkan Ünsal, 4 ay öncede trafik kazası geçirerek yaralanmıştı.
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