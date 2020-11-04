(Özel) Muhtarlıktaki bu tabloya nesillerdir gözü gibi bakıyorlar Atatürk’ün çok bilinmeyen 100 yıllık olduğu tahmin edilen tablo bu muhtarlıkta adeta bir miras

Afyonkarahisar Ataköy Mahalle Muhtarlığında bulunan ve yaklaşık 100 yıllık olduğu tahmin edilen yağlı boya ile yapılan Atatürk tablosu nesilden nesile aktarılarak korunuyor. Tablonun ünlü Alman Profesör Arthur Kampf’ın ‘Atatürk, Çankaya Köşkü’ isimli eserinden esinlenerek çizildiği düşünlüyor.

Muhtarlıkta bulunan ve yaklaşık 100 yıllık olduğu tahmin edilen Atatürk tasvirli tablo nesilden nesile aktarılarak koruma altına alındı. Her muhtar kendisinden sonra seçilen muhtara bu tabloyu zimmetleyerek ilk günkü halinin korunmasını sağlıyor. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı yıllarında çizildiği düşünülen resmi muhtarlığın başköşesinde görünümü ile adeta tarihe meydan okuyor. İlk günkü özellikleri korunan resimde Atatürk'ün elinde kılıcı ve şapkası ile tasviri bulunuyor.

Ataköy Mahalle Muhtarı Muharrem Özdemir tablonun çok eski olduğunu vurgulayarak, çocukluğundan bu yana her muhtar döneminde tablonun duvarda asılı olduğunu ifade etti. Tabloya gözü gibi bakan Özdemir, Mustafa Kemal Atatürk'ün el çizimi tablosu muhtarlığa gelenlerin hemen ilgisini çektiğini belirtti. Muhtar Özdemir düzenli olarak tablonun tozunu alıp bakımını yapıyor.



“Bu resme biz gözümüz gibi bakıyoruz”

Özdemir Atatürk tasvirli tablonun nesilden nesile aktarılarak bugünkü tarihe kadar geldiğini söyledi. Özdemir açıklamasında şunları söyledi:

“Ben 61 yaşındayım aklım ermez bu tablo yıllardır muhtardan muhtara teslim edilerek bu tarihe kadar geldi. Yaklaşık 100 yılık bir resim. Mustafa Kemal Atatürk ‘Başkomutanımız’, Kurtuluş Savaşı’nın da Başkomutanıdır. Bu resme biz gözümüz gibi bakıyoruz. Dedelerimizden kalma bir resimdir. Muhtarlığımıza gelen ziyaretçilerimizde buna ilgi ile bakıyorlar.”

Öte yandan muhtarlıkta bulunan portrenin kim tarafından çizildiği bilinmezken, ressamın Prof. Arthur Kampf’ın ‘Atatürk, Çankaya Köşkü’ isimli eserinden esinlenerek tabloyu çizdiği iddia ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.