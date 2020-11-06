2 bin 781 nüfuslu Değirmenayvalı beldesi karantinaya alındı

Afyonkarahisar’da 2 bin 781 nüfuslu Değirmenayvalı beldesi Korona virüs (Covit19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Karantina kararı Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alındı. Karantina kararı sonrası beldenin giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Beldeye giriş ve çıkışlar kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Karantina kararı sonrası Afyonkarahisar Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada ise beldede Kovid19 testlerinde pozitif vakaların artması, bulaş riskinin yüksek olması, hastalığın yayılmasını önlemek ve tedbir amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar beldenin 6 Kasım tarihi itibari ile karantinaya alındığı kaydedildi.

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