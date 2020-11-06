İzmir depreminin ardından Afyonkarahisar’da gözler o bölgeye çevrildi

Aktif bir deprem bölgesi olan Afyonkarahisar’da 9 aktif fay hattının bulunması İzmir depreminin ardından akıllara kentte olası bir deprem faciasını gündeme getirdi. Afyonkarahisar Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Altıntuğ, Afyonkarahisar’ın fay hattı üzerinde bulunan Uydukent bölgesine dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Afyonkarahisar’da 9 diri fay hattının olduğu MTA’nın 2012 yılında hazırladığı fay haritasında yer alması İzmir depreminin ardından Afyonkarahisar’ı da harekete geçirdi. Özellikle kent merkezini etkileyecek olan Erkmen fay hattı üzerinde durulurken, olası bir depremde 6,4 şiddetinde merkez üssü Uydukent olarak belirtiliyor. Uzmanlar Afyonkarahisar belediye sınırlarında yer alan binalarda zemin iyileştirmenin kontrol edildiği ancak Erkmen belediyesi sınırlarında bulunan binaların durumu hakkında net bir bilginin olmadığı öğrenildi.



“Binalar belediye tarafından kontrol ediliyor”

Afyonkarahisar Jeoloji Mühendisleri yetkilisi Selçuk Altıntuğ konuya ilişkin, “Afyonkarahisar’ın fay hattı üzerinde bulunan Uydukent bölgesinde şöyle bir durum var; Uydukent bizim alivyonel tabakanın ve yeraltı suyunun yüksek olduğu bir yer. Herkes tarafından biliniyor. Son zamanlarda oraya yapılan özellikle yüksek katlı binalarda iyileştirme zemini yapılıyor. Önemli olan bu zemin iyileştirmelerinin kontrol edilip edilmediği. Belediye tarafından kontrol ediliyor bunlar. Afyonkarahisar Belediye sınırları kalan taraflar kontrol ediliyor” ifadelerine yer verdi.

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