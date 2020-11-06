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100 milyonluk yeni yatırımla yıllık 32 bin ton ithalatının önüne geçilecek

İHA

100 milyonluk yeni yatırımla yıllık 32 bin ton ithalatının önüne geçilecek

Afyonkarahisar Çevre Hizmetleri Birliği Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne yapılan dev yatırımda sona gelindi. 100 milyonluk yeni yatırımla ‘Biyometanizasyon Tesisi’, Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi ve Elektrik Üretim Tesisleri ile Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi hem çevreye hem de ekonomiye sağladığı katkı ile yıllık 32 bin ton kömür ithalatının önüne geçecek.
Tesiste devam eden çalışmalara ilişkin bilgiler veren Çevre Hizmetleri Birliği Başkanı ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, atıkların çevreye verdiği zararları en aza indirmek için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi. Tesise eklenen Biyometanizasyon Tesisi ile organik atıklar ayrıştırılıp fermantasyon tankında işlenerek gaz elde edilmek suretiyle elektrik üretildiğini söyleyen Başkan Zeybek, “Böylelikle toprağa depolanan atık miktarı önemli ölçüde düşürülmüş ve elektrik üretim miktarımız artmıştır. Bir başka eklenen tesis olan Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi ile de ısıl değeri olan atıkları kömür benzeri yakıta dönüştürmek suretiyle gerek çimento fabrikalarında olsun gerek diğer fabrikalarda olsun yakıt ihtiyacı karşılanacaktır. Bu da toprağa depolanacak atıkların depolama yerine yeniden yakıt olarak kullanılabilmesini sağlamakta hem de ülkemize ithal edilen yakıt miktarını düşürerek ekonomiye ayrıca bir katkı sağlamaktadır” diye konuştu.

“Sektöre yılda 2 milyon dolar avantajı olacaktır”
Tesisle birlikte özellikle kömür ithalatının önüne geçileceğini aktaran Başkan Zeybek açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Bunu örnekleyecek olursak sadece Afyonkarahisar Atıktan Türetilmiş Yakıt tesisi ile çimento fabrikalarında kullanılan yıllık 32 bin ton petrokok (ithal kömür, linyit, taşkömürü) ithalatını engelleyerek, sektöre yılda 2 milyon dolar avantajı olacaktır. Ülkemizde çöpe dökerek üstünü örttüğümüz 300 milyon dolar büyüklüğünde bir ekonomik değeri bu tesislerimizle kazanacağız inşallah. Bundan daha önemlisi ise bu atıkların kullanılarak çevreye kazandırdığı faydalar paha biçilemez değerdedir.”

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