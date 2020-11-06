‘Peygamberimize (S.A.V) Çocukça Şiirler’ konulu şiir yarışması başvuruları başladı

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, ‘Peygamberimize (S.A.V) Çocukça Şiirler’ konulu şiir yarışması düzenleneceği belirtildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada yarışmanın Afyonkarahisar ile birlikte Türkiye genelinde ortaokul öğrencilerine yönelik yapılacağı kaydedildi. 4 Aralığa kadar başvuruların alınacağının belirtildiği açıklamada yarışmaya dereceye giren öğrencilerin ise altın ile ödüllendirilecekleri aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.