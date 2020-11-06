Profil demirlerinin içinden deste deste dolar çıktı Dolarları bozduramadan yakayı ele verdiler Çaldıkları dolarları bozdurmak için kurun yükselmesini beklerken yakayı ele verdiler

Afyonkarahisar'da çalıştıkları otelin çelik kasasından 485 bin dolar çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken şahısların adresinde yapılan aramada evin çatı katında profil demirin içerisine gizlenen dolarlara polis el koydu.



Afyonkarahisar’da 2 ay önce çalıştıkları termal otelin kasasından 485 bin ABD doları çalan biri kadın 3 kişi polis tarafından yakalanırken, şahısların paylaştıkları paranın yaklaşık 300 bin doları ise 2 soyguncunun evinde bulundu. Şahısların çaldıkları paraları bozdurmak için dolar kurunun yükselmesini bekledikleri iddia edildi. Olay, 5 Eylül'de kent merkezindeki termal bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otel çalışanları Senem Ö., Kadir Z. ve Bekir A., gece saatlerinde otel sahibinin odasındaki çelik kasayı açarak içindeki 485 bin ABD dolarını çaldı. Şahıslar sonrasında hiçbir şey olmamış gibi işlerine devam ederken, şüphelilerden Senen Ö. ve Bekir A., geçtiğimiz ay işten çıktı. Kadir Z. ise işe devam etti. 2 ay boyunca kasayı açmayan otel sahibi H.B. 1 Kasım'da dolarların yerinde olmadığını fark edince durumu hemen polise bildirerek yardım istedi.



Şahıslardan ikisinin evinde 299 bin 400 dolar ele geçirildi

İhbar üzerine otele gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Oteldeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler olayı Senem Ö., Kadir Z. ve Bekir A.’nın gerçekleştirdiğini belirledi. Bunun üzerine operasyon yapan ekipler şahısları evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden Senem Ö.’nün evinde yapılan aramada 172 bin 700 dolar, Bekir A.’nın evinde ise 126 bin 700 dolar yakalanırken, Kadir Z.’nin evinde ise para ya da suç unsuruna rastlanmadı.



Otel sahibi 2 ay boyunca kasasını kontrol etmedi

Şüphelilerin soygundan sonra parayı bozdurmak içinse dolar kurunun yükselmesini bekledikleri ve paraların seri numaralarının kayıtlı olduğunu düşünerek parayı ellerinde tuttukları öne sürüldü. Olayda bir başka dikkat çekici konu ise otel sahibinin 2 ay boyunca kasasını kontrol etmemesi oldu. Ele geçirilen 299 bin 400 dolar sahibine teslim edilirken, geriye kalan 185 bin 600 dolara ne olduğu ise belirsizliğini koruyor.



Adliyeye sevk edilen Bekir A. ile Senem Ö. tutuklanırken Kadir Z. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan polis ekiplerince, Bekir A.'nın adresinde yapılan aramada, çalıntı dolarların strafor ile kapatılmış profil demirlerin içinden çıkarılması görüntüleri paylaşıldı.

Görüntülerde, polis ekiplerinin, zanlının evinin çatı katında profil demirin içerisine gizlenen desteler halindeki dolarları çıkarması yer alıyor.

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