Sandıklı ilçesinde dezenfektan çalışmaları devam ediyor

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Sandıklı Belediyesi tarafından Engelli Bakım Merkezi ve parklarda Konavirüse karşı dezenfekte etti.
Sandıklı Belediyesi vatandaşların sağlığı için pandemi sürecinde yaptığı dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda; Sandıklı Engelli Bakım Merkezi, Kadın Kültür Evi, Cumhuriyet, Konak ve Kent Park’ta halkın sağlığını koruma noktasında dezenfekte çalışmalarını her hafta rutin olarak gerçekleştiriliyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.