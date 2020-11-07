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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Frig Vadisi’nde keşif yapıldı Frig Vadisi turizm merkezi olacak

İHA

Frig Vadisi’nde keşif yapıldı Frig Vadisi turizm merkezi olacak

Afyonkarahisar Vali Gökmen Çiçek, Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden gelen ekiple birlikte Frig Vadisi’nin merkezi konumundaki Ayazini’nde incelemelerde bulundu. Bölgede inceleme ve keşif çalışması yapan ekip, yapılacak çalışmaları değerlenirdi.
Ayazini’nde çalışmaları devam eden Karşılama Merkezi ve bugüne dek yapılan turizme kazandırılma çalışmaları hakkında Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden gelen ekibe bilgiler veren Vali Gökmen Çiçek, bu bölgenin turizmin merkezi olması noktasında elinden geleni yapacağını kaydetti.
Ayazini için binlerce yıllık medeniyetin izlerini taşıyan, ilk bakışta insanı kendisine hayran bırakan, gizemli bir yer ifadelerini kullanan Vali Çiçek, “İşte bu keşfedilmeyi bekleyen bölgeyi Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyeleriyle birlikte inceledik. Kararlıyız. Ayazini'ni turizme kazandıracağız. Tarih, doğa ve yaşam iç içe olan bir yer burası. Bu bölgenin mutlaka ama mutlaka turizme kazandırılması gerekiyor. Herkesin buraya gelerek bu güzellikleri keşfetmesi gerekiyor” dedi.

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