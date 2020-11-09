Şuhut Kadın Kültür Evi'nde Kur'an-ı Kerim okundu

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Afyonkarahisar'ın Şuhut Kadın Kültür Evi'nde kadınlar Kur'anı Kerim okuyarak ilahiler eşliğinde maneviyatlarını güçlendiriyor.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından hayata geçirilen il genelindeki Kadın Kültür Evleri'nde etkinlikler korona virüs tedbirleri kapsamında devam ederken, Şuhut Kadın Kültür Evi'nde ise kadınlar Kur'anı Kerim okuyarak ilahiler eşliğinde maneviyatlarını güçlendiriyor.

Şuhut Kaymakamlığı tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, ''Şuhut Kadın Kültür Evimizde vaiz Ayşe Çangal tarafından Kur'anı Kerim tilavet edildi ve kadınlarımız ile birlikte ilahiler okuyarak maneviyatlarını güçlendirdiler'' ifadelerine yer verildi.

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