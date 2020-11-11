Şuhut'ta 500 fidan toprakla buluştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yaklaşık 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Şuhut Şehitlik Ormanında düzenlenen etkinlikte Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Şuhut İlçe Orman Şefliği tarafından hazırlanan 500 fidan katılımcılar ile birlikte dikilerek can suyu verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.