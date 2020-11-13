Afyonkarahisar’da sigara yasağının uygulanacağı yerler belli oldu

Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kentte korona virüs (Covit19) tedbirleri kapsamında sigara içmenin yasak olduğu cadde, sokak ve bölgeler belli oldu.

Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Gökmen Çiçek Başkanlığında toplandı. 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına yönelik uygulamanın il bazlı yapılacak analizlere göre İl Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenmesi gerektiği kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:

“Bu doğrultuda valilerce korona virüs salgınının illerindeki seyri anlık olarak takip edilerek, hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranında yaşanan artış trendlerine göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde saat 10.0016.00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilmesi yönünde karar alındı.”

Ayrıca maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12 Kasım 2020 tarihinden itibaren kent merkezinde İstasyon, 2. Dumlupınar, Anbaryolu, Yeşil Yol, Gazlıgöl, Milli Egemenlik caddeleri ile Akarçay ve Anıt Park, Bedesten ve Zafer Kent Meydanları, Ordu Bulvarı, ErenlerKafeler bölgesi, Uzun çarşı, otogar, otobüs durakları ve pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı.

Yasağa uymayanların ilgili kanun maddelerinde para cezası ile cezalandırılacağı öğrenildi.

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