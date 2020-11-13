FETÖ’den gözaltına alınan 4 kişi etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı Şahıslar mahkemece yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik operasyonda polis tarafından gözaltına alınan 4 şahıs, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yerleştirilmiş örgüt üyeleri ve mahrem sorumlularının deşifre edilmesine yönelik Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu, Afyonkarahisar’daki ankesörlü telefonlardan mahrem sorumlular tarafından periyodik şekilde şifreli olarak arandıkları tespit edilen ve askeri okulla ilişikleri kesilen 4 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda B.S., M.E., Ö.F.Ö. ve H.B.D. isimli şüpheliler kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının adliyeye sevk edildi. Şahısların 3’nün kapatılan Gülhane Askeri Tıp Akemesinden (GATA) atıldıkları ve farklı üniversitelerde 4. sınıf tıp bölümü öğrencileri olduğu öğrenildi. Şahıslardan birinin ise Deniz Harp Okulundan atıldığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.