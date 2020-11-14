Afyonkarahisar Kanlıca Mahalle Muhtarı korona virüse yenik düştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar Kanlıca Mahalle Muhtarı korona virüse yenik düştü

İHA

Afyonkarahisar Kanlıca Mahalle Muhtarı korona virüse yenik düştü

Geçtiğimiz günlerde Covid19 testi pozitif çıkan Afyonkarahisar Kanlıca Mahalle Muhtarı Ahmet Karaali tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
5 Kasım tarihinde korona virüs belirtilerinden şüphelenerek hastaneye başvuran Kanlıca Mahallesi Muhtarı Ahmet Karaali ile eşine ve kızına yapılan korona virüs testi pozitif çıkmıştı. Evinde izole olduğu dönemde fenalaşan Karaali hastaneye kaldırıldı. Muhtar Karaali virüse karşı bir süredir verdiği savaşı kaybederek bu sabah hayatını kaybetti. Merhum Karaali bugün Kayıhan beldesinde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde merkeze bağlı Gebeceler beldesi İstiklal Mahalle Muhtarı Selami Ayvaz ile birlikte kentte virüsten hayatını kaybeden muhtar sayısı 2’ye yükseldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Korona’dan ölen başkanın yerine geçecek isim belli oldu
YEREL HABERLER Korona’dan ölen başkanın yerine geçecek isim belli ...
Afyonkarahisar Belediyesine HES kodu ile girilecek
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Belediyesine HES kodu ile girilecek
Bu köyde kişi başına iki manda düşüyor Köylünün tamamı afyon kaymağına lezzet veren mandacılıkla uğraşıyor
YEREL HABERLER Bu köyde kişi başına iki manda düşüyor Köylünün ...
Ablası ve eniştesini katleden ağabeyi ile ona yardım eden kardeşi tutuklandı Yaşlı çift cinayetinde 2 kardeş tutuklandı, 5 kişi serbest bırakıldı Türkiye'nin konuştuğu cinayette yeni gelişme
YEREL HABERLER Ablası ve eniştesini katleden ağabeyi ile ona yardım ...
FETÖ’den gözaltına alınan 4 kişi etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı Şahıslar mahkemece yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı
YEREL HABERLER FETÖ’den gözaltına alınan 4 kişi etkin pişmanlık ...
Ablasını ve eniştesini katleden zanlının ifadesi kan dondurdu
YEREL HABERLER Ablasını ve eniştesini katleden zanlının ifadesi kan ...
Afyonkarahisar’da sigara yasağının uygulanacağı yerler belli oldu
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da sigara yasağının uygulanacağı ...
Öğretmenlere yönelik motivasyonu artırma semineri
YEREL HABERLER Öğretmenlere yönelik motivasyonu artırma semineri
Afyonkarahisar’da ‘Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon’ toplantısı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da ‘Evde Sağlık Hizmetleri ...
SYDV çocuklara bin 800 adet panduf hediye edecek
YEREL HABERLER SYDV çocuklara bin 800 adet panduf hediye edecek
Nakliye kamyonetine çevirdiği elektrikli bisikletle trafiği tehlikeye soktu
YEREL HABERLER Nakliye kamyonetine çevirdiği elektrikli bisikletle ...
FETÖ operasyonunda GATA’dan atılan 4 tıp öğrencisi yakalandı Gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER FETÖ operasyonunda GATA’dan atılan 4 tıp öğrencisi ...
FETÖ’nün mahrem sorumlularının ankesörlü telefondan aradığı 4 kişi yakalandı FETÖ operasyonunda askeri okuldan atılan 4 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER FETÖ’nün mahrem sorumlularının ankesörlü telefondan ...
Afyonkarahisar’da sokakta sigara içme yasağı getirildi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da sokakta sigara içme yasağı ...
Kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti
AFAD Afyonkarahisar ekibi İzmir’den döndü 30 kişiden oluşan ekip deprem bölgesinde aramalara katıldı
YEREL HABERLER AFAD Afyonkarahisar ekibi İzmir’den döndü 30 kişiden ...
Polis zehir tacirlerinden şüphelenmekte haklı çıktı Kovalamaca ile yakalanan araçta 11 bin 18 adet uyuşturucu hap yakalandı
YEREL HABERLER Polis zehir tacirlerinden şüphelenmekte haklı ...
Sahibinden satılık 'Müze' ilanını görenler gözlerine inanamadı
YEREL HABERLER Sahibinden satılık 'Müze' ilanını görenler gözlerine ...
Ambulans helikopter, ağaca çarpan otomobil sürücüsü için havalandı Karayoluna inen ambulans helikopter ağır yaralanan sürücü için zamanla yarıştı
YEREL HABERLER Ambulans helikopter, ağaca çarpan otomobil sürücüsü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X