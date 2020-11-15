Afyonkarahisar Taşoluk’ta vitamin deposu 'arı ekmeği' üretimi başladı Daha çok Arap ülkelerine ihraç ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar Taşoluk’ta vitamin deposu 'arı ekmeği' üretimi başladı Daha çok Arap ülkelerine ihraç ediliyor

İHA

Afyonkarahisar Taşoluk’ta vitamin deposu 'arı ekmeği' üretimi başladı Daha çok Arap ülkelerine ihraç ediliyor

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk Beldesi’nde 17 yıldır polen üretimi gerçekleştiren firma, şimdi de vitamin deposu olarak bilinen arı ekmeği ‘perga’ üretimine başladı. 2021 yılında 10 ton arı ekmeği üretimini hedefleyen firma iş ortaklarıyla birlikte başta İran, Katar, Lübnan olmak üzere birçok ülkeye arı ekmeği ihraç ediyor.
Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk Beldesi’nde 17 yıldır polen üretimi yapan firma arı ekmeği (Perga) üretimine başladı. Farklı illerde çiçek balı sağımı yapan firma bal peteklerini arı ekmeğine dönüştürüyor. İçerisinde zengin enzimler barındıran perga, petek yuvalarında oluştuğu için bal ile fermente edilmiş arı polenine benziyor. Arılara faydalı olduğu kadar insan vücudu için de birçok faydası olan arı ekmeğinin gün geçtikçe Türkiye’de ve dünyada pazarı genişliyor.

2021’de 10 ton üretim hedefliyoruz
Üretim süreciyle ilgili bilgiler veren firma sorumlusu Murat Akdi, arı ekmeğinin Türkiye’de 34 yıldır popüler olduğunu söyledi. Akdi şöyle devam etti;
“Firmamız 17 yıldır arı poleni ticaretiyle uğraşıyor. Arı poleninin yanı sıra 2020 yılında arı ekmeği üretimine başladık. 2020 yılında yaklaşık 3 ton üretim gerçekleştirdik. Önümüzdeki 2021 yılı için ortalama 10 ton civarında üretim yapmayı hedefliyoruz. Ürünlerimiz Türkiye genelinde arıcılardan toplanıyor işletmemize getirilip profesyonel ekiplerimiz tarafından işlemden geçiyor. İşlemden geçtikten sonra pazarlamak üzere iç piyasadaki kurumsal paydaşlarımıza sevkiyatı sağlanıyor. Günden güne arı ekmeğine talep artıyor. Biz de buna daha fazla önem veriyoruz. Perga daha çok İran, Katar Lübnan gibi Arap ülkeleri başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.”

"Vitamin deposu bir ürün"
Üretim Müdürü Elif Uçar ise, perganın yüksek vitamine sahip bir ürün olduğunu ifade ederek: “Perga içeriğindeki yüksek vitamin, mineral ve aminoasit içeriğiyle çok üstün bir gıda maddesidir. Başta kanser olmak üzere hastalığa karşı bağışıklık etkisi göstermektedir. Bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirir. Aynı zamanda B vitamini ve diğer vitaminler ile vücut direncini arttırmaktadır. Mide, bağırsak problemlerine iyi gelmektedir. Aynı zamanda sindirimsel bir rahatsızlığınız varsa kabız gibi buna da iyi gelmektedir. Günlük tüketim dahilinde vücudu dinç ve zinde tutmaktadır. Günlük tüketimi yetişkinler için bir tatlı kaşığıyken çocuklar için de bir çay kaşığı şeklinde önerilmektedir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Termal otellerde ara tatil yoğunluğu başladı Çocuklu aileler ara tatilde termal otelleri tercih etti Oruçoğlu Termal Otel yöneticisi Emrah Esen: “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinde yaşanan yoğunluk ara tatilde de devam ediyor”
YEREL HABERLER Termal otellerde ara tatil yoğunluğu başladı Çocuklu ...
Karantina kuralına uymayanları Kızılay yemeksiz bırakmadı 2 ayda bin kişiye 5 bin öğün yemek dağıtıldı
YEREL HABERLER Karantina kuralına uymayanları Kızılay yemeksiz ...
Afyonkarahisar Kanlıca Mahalle Muhtarı korona virüse yenik düştü
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Kanlıca Mahalle Muhtarı korona virüse ...
Korona’dan ölen başkanın yerine geçecek isim belli oldu
YEREL HABERLER Korona’dan ölen başkanın yerine geçecek isim belli ...
Afyonkarahisar Belediyesine HES kodu ile girilecek
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Belediyesine HES kodu ile girilecek
Bu köyde kişi başına iki manda düşüyor Köylünün tamamı afyon kaymağına lezzet veren mandacılıkla uğraşıyor
YEREL HABERLER Bu köyde kişi başına iki manda düşüyor Köylünün ...
Ablası ve eniştesini katleden ağabeyi ile ona yardım eden kardeşi tutuklandı Yaşlı çift cinayetinde 2 kardeş tutuklandı, 5 kişi serbest bırakıldı Türkiye'nin konuştuğu cinayette yeni gelişme
YEREL HABERLER Ablası ve eniştesini katleden ağabeyi ile ona yardım ...
FETÖ’den gözaltına alınan 4 kişi etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı Şahıslar mahkemece yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı
YEREL HABERLER FETÖ’den gözaltına alınan 4 kişi etkin pişmanlık ...
Ablasını ve eniştesini katleden zanlının ifadesi kan dondurdu
YEREL HABERLER Ablasını ve eniştesini katleden zanlının ifadesi kan ...
Afyonkarahisar’da sigara yasağının uygulanacağı yerler belli oldu
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da sigara yasağının uygulanacağı ...
Öğretmenlere yönelik motivasyonu artırma semineri
YEREL HABERLER Öğretmenlere yönelik motivasyonu artırma semineri
Afyonkarahisar’da ‘Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon’ toplantısı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da ‘Evde Sağlık Hizmetleri ...
SYDV çocuklara bin 800 adet panduf hediye edecek
YEREL HABERLER SYDV çocuklara bin 800 adet panduf hediye edecek
Nakliye kamyonetine çevirdiği elektrikli bisikletle trafiği tehlikeye soktu
YEREL HABERLER Nakliye kamyonetine çevirdiği elektrikli bisikletle ...
FETÖ operasyonunda GATA’dan atılan 4 tıp öğrencisi yakalandı Gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER FETÖ operasyonunda GATA’dan atılan 4 tıp öğrencisi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X