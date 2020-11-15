Afyonkarahisar’da pedallar Sevgi Yılı Projesi için çevrildi

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Afyonkarahisar’da 2020 Yılı Sevgi Yılı Projesi’nin ekim ayı teması olan Aile İçi İletişim kapsamında düzenlenen “Ailemle Birlikte Pedal Çeviriyorum” etkinliğinde vatandaşlar ve protokol hep birlikte bisiklet sürdü.

Zafer Meydanı’ndan başlayan etkinlik Ordu Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Park Afyon, Müze Kavşağı ve Kurtuluş Caddesi boyunca devam ederek başlangıç noktası Zafer Meydanı’nda son buldu. Güzergah boyunca pedal çeviren Vali Gökmen Çiçek, etkinlik sonunda Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci başta olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ailemle Birlikte Pedal Çeviriyorum etkinliğine Vali Gökmen Çiçek’in yanı sıra milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdür Vekili Ali Temiz, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ve aileler katıldı.

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