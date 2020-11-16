Sokak ortasında dehşete düşüren manzara Sabah hayvanlarını yaymak için sokağa çıkan köylüler dehşeti yaşadı 23 yaşındaki genç sokak ortasında tabanca ile kafasından vurulmuş halde bulundu Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor

Afyonkarahisar Şuhut ilçesinde 23 yaşındaki bir genç silahla kafasından vurulmuş halde yol ortasında bulunurken, jandarma ekipleri olayın intihar mı cinayet mi olduğu araştırılıyor.

Olay, Şuhut ilçesine bağlı Efeler köyü Fatih mahallesi Avdan caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah hayvanlarını yaymak için dışarı çıkan vatandaşlar yol ortasında bir şahsın hareketsiz yattıklarını tespit etti. Ardından şahsın yanına giden vatandaşlar şahsın kanlar içinde olduğunu görünce jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaptıkları incelemelerde yerde yatan şahsın 23 yaşındaki Süleyman Akpınar isimli genç olduğunu ve kafasından tabanca ile vurularak öldüğünü belirledi. Ardından bölgeye güvenlik şeridi çeken ekipler detaylı bir inceleme yaptı. Yerde birden fazla mermi kovanı bulunması ise akıllara cinayet mi yoksa intihar mı sorusunu getirdi. Gencin ölümüne neden olan tabancanın ise şahsın yanı başında bulunduğu öne sürüldü.



Sosyal mesafeyi hiçe sayarak olay yerini film izler gibi izlediler

Olayda hayatını kaybeden gencin kasaplık yaptığı ve yevmiyeci olarak hayvan kesimine gittiği öğrenildi. Gencin ölümünü haber alarak olay yerine gelen yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Olayı duyarak bölgeye gelen köy sakinleri ise sosyal mesafeyi hiçe sayarak olay yerini film izler gibi izlediler. Jandarma ekipleri ise kalabalığa zaman zaman müdahale ederek dağıtmaya çalıştı.

Yapılan incelemelerin ardından Akpınar’ın cansız bedeni otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesini Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu ise yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak.

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