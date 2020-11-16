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‘Puruşhanda’ beyliği Afyonkarahisar’da mı? Afyonkarahisar’da arkeoloji dünyasına ışık tutacak ve büyük değişiklikler oluşturacak kazı başladı Bolvadin’de arkeoloji dünyasını heyecanlandıracak kazı çalışmaları keşfedilen üç höyükte sürüyor Kazı çalışmalarında Luviler’in tarihi yeniden yazılacak

İHA

‘Puruşhanda’ beyliği Afyonkarahisar’da mı? Afyonkarahisar’da arkeoloji dünyasına ışık tutacak ve büyük değişiklikler oluşturacak kazı başladı Bolvadin’de arkeoloji dünyasını heyecanlandıracak kazı çalışmaları keşfedilen üç höyükte sürüyor Kazı çalışmalarında Luviler’in tarihi yeniden yazılacak

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde keşfedilen 3 höyükte başlatılan kazı çalışmaları arkeoloji dünyasını daha önceden heyecanlandıran ‘Luvi’lerin tarihini daha fazla aydınlatacak. Kazılarda ilk bulgular ise Hititler’den önce yaşayan Puruşhanda beyliğine işaret ediyor. Kazı heyeti çalışmaların arkeoloji dünyasına ışık tutmasını ve büyük değişiklikler meydana getirmesini bekliyor.
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde keşfedilen 3 höyükte dünya arkeoloji tarihini heyecanlandıracak bir kazı çalışması başladı. Kazı heyetinde bir çok üniversiteden bilim adamı ve arkeologların görev aldığı öğrenilirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile bölgede kazı çalışması başladı. Kazı Başkanı Afyonkarahisar Müze Müdürü Mevlüt Üyümez, Bilim Heyet Üyeleri Selçuk Üniversitesi Prof. Dr. Öğretim Üyesi Özdemir Koçak, Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Bilgin, Dicle Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Dr. İsmail Baytak tarafından çalışmalarda ilk kazma vuruldu.
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri tarafından bölgede inceleme yapıldı. Kazıların başladığı höyükte ilk bulguları değerlendiren heyet daha sonra çalışmalar hakkında ekipten bilgi aldı. İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Çiçek, Afyonkarahisar adına tarihi bir anın yaşandığını kaydetti.

“Arkeoloji dünyasında bambaşka bir heyecan uyandıracak”
Kazı ile birlikte Afyonkarahisar’ın Anadolu’nun kadim şehirlerinden birisi olduğunun bilimsel olarak kanıtlanacağını vurgulayan Vali Çiçek, “Bugün burada Afyonkarahisar için tarihi bir anı yaşıyoruz. Afyonkarahisar kadim bir şehir. ‘Afyonkarahisar muhteşem bir tarihin üzerinde duruyor’ diyorduk ve bunun son zamanlarda Amorium’da, Apameia yapılan kazılar ve burada başladığımız olduğumuz kazı çalışması, hocalarımız ile başlatılan bu kazı gerçekten hep söylediğimiz Anadolu’nun en önemli tarihi merkezlerinden birisi olduğumuzu iddia ettiğimiz Afyonkarahisar’ın bilimsel açıdan da kanıtlarının olduğu ‘kadim’ şehir anlamına geliyor. Buradaki kazıda bir çok tarihi kayıtlarda yer alan ‘Puruşhanda’ olduğunu ümit ediyoruz ve şuanda verilerde öyle gösteriyor. Dediğimizi gibiyse yani tam olarak bu ispatlandığında gerçekten arkeoloji dünyasında bambaşka bir heyecan uyandıracak” diye konuştu.

“Puruşhanda diye bir kentin ismi geçiyor orası olduğunu düşünüyor ve tahmin ediyoruz”
Çalışmalarla ilgili konuşan Özdemir Koçak ise kazı yapılan bölgenin önemli bir yer ve kent olduğunu anımsattı. Bölgenin belki de Anadolu’nun en önemli ve en eski kentlerinden birisi olabileceğini ifade eden Koçak, “Bunu söylemek biraz erken ama şimdiden bir ipucu vermek adına bunu ifade ediyoruz. biz buranın tam olarak neresi olduğunuz kazılarla ortaya çıkaracağız ama son yıllarda bilim dünyasında Puruşhanda diye bir kentin ismi geçiyor burayla ilgili olarak, orası olduğunu düşünüyor ve tahmin ediyoruz. O yönde çalışmalarımız var. Bu Hititler’den önce diyebiliriz belki, Hititler’den 200300 yıl önceki bir topluluğa işaret ediyor. Luviler diye bir halk var bu bölgede onları işaret ediyor ama bu ileride daha net bir şekilde açığa çıkacak. Ama burada 500600 yıl yaşamız kadim bir beylik olması gerekiyor. Bu Puruşhanda olsa da olmasa da buradaki malzemeler onu gösteriyor çünkü Afyonkarahisar çevresinin en büyük yerleşkesi burası. Dolayısı ile önümüzdeki dönemlerde yapacağımız çalışmalar buna daha net ışık tutacak” dedi.

“Üretimle ilgili özellikle tekstil ve tahıl üretimi ile ilgili buluntular var”
Koçak bir gazetecinin bölgenin Afyonkarahisar’da yaşayan ve dünyanın en eski medeniyetlerinden birisi olarak gösterilen Luviler ile arasında bir bağlantı olup olmadığı yönündeki sorusunu da cevaplandırarak şunları söyledi:
“Daha önce Dinar tarafında Çataltepe isimli yerleşmemiz vardı sonrasında ise İhsaniye Ablak’ta bununla ilgili belgeleri bulduk, Luvi dilinde yazılı damga ve mühürler bulduk. Burada da onları destekleyecek kanıtlar bulmayı ümit ediyoruz. Bulursak zaten süper, bizim için büyük bir şey olacak. Arkeoloji tarihine hem ışık tutacak hem de büyük değişiklik meydana getirecek. İnsan kemikleri ve başka buluntular var. Üretimle ilgili özellikle tekstil ve tahıl üretimi ile ilgili buluntular var. Bunlar daha da çıkacak.”

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