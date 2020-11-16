3 belde ve bir köyde uygulanan karantina bu gece sona erecek

Afyonkarahisar Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından üç belde ve bir köyde uygulanan korona virüs (Covit19) karantinasının kaldırılmasına karar verildi.

Konu ile ilgili Afyonkarahisar Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, kurulun Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplandığı kaydedildi. Toplantı sonrasında ise korona virüs vakalarının artış gösterdiği ve bulaş riskinin yüksek olduğu Değirmenayvalı, Gebeceler ve Çıkrık beldeleri ile Olucak köyünde bir süredir uygulanan karantinaların gece 23.59 saati itibari kaldırılmasına karar verildi.

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