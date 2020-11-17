Afyonkarahisar\u2019da korona vir\u00fcsten (Covit19) dolay\u0131 karantinada olan aile aras\u0131nda \u00e7\u0131kan kavgada iddiaya g\u00f6re baba y\u00fczde 50 zihinsel engelli oldu\u011fu \u00f6\u011frenilen o\u011flunu b\u0131\u00e7aklayarak karantinadan ka\u00e7t\u0131. Polis korona vir\u00fcs temasl\u0131 olan babay\u0131 bulmak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131. Olay, Dervi\u015fpa\u015fa mahallesi Kemal A\u015fkar caddesi \u00fczerindeki binan\u0131n 2 kat\u0131nda meydana geldi. Edinilen bilgilere g\u00f6re, Covit 19 temasl\u0131s\u0131 olduklar\u0131 i\u00e7in evlerinde 4 g\u00fcnden bu yana karantinada olan aile aras\u0131nda hen\u00fcz bilinmeyen bir sebeple tart\u0131\u015fma \u00e7\u0131kt\u0131. Tart\u0131\u015fman\u0131n kavgaya d\u00f6n\u00fc\u015fmesi \u00fczerine iddiaya g\u00f6re, 44 ya\u015f\u0131ndaki baba Kemal A.D., \u00f6fkelenerek y\u00fczde 50 zihinsel engelli o\u011flu Emrah A.D.\u2019yi (22) b\u0131\u00e7aklayarak evden ka\u00e7t\u0131. Sesleri duyan kom\u015fular\u0131n\u0131n haber vermesi ile olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekipleri b\u0131\u00e7aklanan Emrah A.D.\u2019yi ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kald\u0131rd\u0131. Gencin durumunun iyi oldu\u011fu bildirildi. Olay sonras\u0131 polis ekipleri o\u011flunu b\u0131\u00e7aklayarak karantinadan ka\u00e7an babay\u0131 bulmak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131.