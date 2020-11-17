Vali sayesinde iş sahibi oldu Vali Gökmen Çiçek, Halk Toplantısında kendisinden iş isteyen vatandaşlardan birini işe yerleştirdi Vefat eden babasının şiirini Vali Çiçek'e hediye etti

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek düzenlediği ‘Halk Toplantısı’nda vatandaşların sorun ve taleplerini dinlerken, kendisinden iş isteyen vatandaşları ise İŞKUR’a yönlendirdi. İsmi açıklanmayan vatandaşlardan biri Vali Çiçek sayesinde bir iş yerine yerleştirildi. Vali Çiçek diğer kişilerin ise iş buluncaya kadar takipçisi olacağını söyledi.

Vali Çiçek, 'Halk Toplantısı’nda vatandaşlarla bir araya gelerek, talep ve sorunları dinledi. Vali Çiçek’e sıkıntılarını ileten vatandaşlar anında çözüme kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Vatandaşların istek, talep ve şikayetlerini dile getirebilmeleri amacıyla her ay düzenli olarak yapılan Halk Toplantısı Vali Çiçek başkanlığında valilik toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş ve ilgili kurum müdürleri de katıldı. Toplantının açılışında konuşan ve vatandaşların huzuru ve memnuniyetinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Çiçek, “Halk toplantılarımızın kasım ayı toplantısında bir aradayız. Vatandaşlarımızın devletle bağını güçlendirmek ve sıkıntılarına derman olabilmek için bir aradayız. Elimizden geldiğince devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın emrinde ve hizmetindeyiz” dedi.



Vali iş isteyen vatandaşların taleplerini geri çevirmedi

Vatandaşlara sırayla söz vererek istek, talep ve sıkıntıları dinleyen Vali Çiçek, talep ve sıkıntılara çözüm üreterek, ilgili kurum müdürlerine gereğinin yapılması talimatını verdi.

Vali Çiçek’e şiirler yazan ve 3 hafta önce hayatını kaybeden Mehmet Yiğit’in kızı Safiye Yiğit ile torunu Banu Başak Karakaya, 14 kıtadan oluşan şiirin çerçevelenmiş halini Vali Çiçek’e takdim etti. Oldukça mutlu olan Vali Çiçek anlamlı hediye için aileye teşekkür etti. “Keşke Mehmet Bey kendisi takdim edebilseydi” diyen Vali Çiçek, bir gün aileye misafir olacağını ifade etti.

Öte yandan çeşitli nedenlerle iş bulamadığı için toplantıya katılan ve bu konuda yardım isteyen bir vatandaşı ise Vali Çiçek Çalışma ve İş Kurumu Afyonkarahisar İl Müdürlüğü’ne (İŞKUR) yönlendirilerek iş bulmaları sağladı.

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