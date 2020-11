Başkan Zeybek: “Şehit yakınları ve gazilerimizin yaptıkları her türlü hayırlı hizmetin yanındayız”

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, şehit yakınları ve gazileri kendilerinden farklı görmediklerini kaydederek, “İnşallah yaptıkları her türlü hayırlı hizmetin yanındayız ve beraberiz” dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Emre Öztürk ve Şehit Ailelerine iadei ziyarette bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Öztürk, Başkan Zeybek’e desteklerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Zeybek ise şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. İadeyi ziyarette bulunarak Şube Başkanı Emre Öztürk’e hayırlı olsun dileklerinde bulunan Başkan Zeybek “Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada her türlü desteği vermeye hazırız. Biz şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi kendimizden farklı görmedik, görmüyoruz. Bu günde kendilerini ziyaret ederek yanlarında olduğumuzu söylemek istedik. İnşallah yaptıkları her türlü hayırlı hizmetin yanındayız ve beraberiz” dedi.

