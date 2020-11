Afyonkarahisar’da kartpostallık sonbahar manzaraları Doğanın seyrine doyumsuz görüntüsü izleyenleri mest etti

Sonbahar mevsiminin gelmesi ile Afyonkarahisar’da seyrine doyumsuz eşsiz bir manzara ortaya çıktı. Sarı, turuncu ve kırmızının tonlarının eşsiz uyumu adeta doğanın tüm renkleri nasıl güzel bir yansıttığını gözer önüne serdi.

Tarihi, termali, lezzeti ile alternatif turizmin önemli merkezlerinden olan Afyonkarahisar, sonbaharda da doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Şehir merkezine sadece 10 kilometre uzaklıktaki Erkmen Tabiat Parkı’ndaki ağaçlar ve doğa sonbaharın gelmesiyle birlikte sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına büründü. Tabiatın eşsiz renkleri ile herkesi büyüleyen alan fotoğraf ve kamp tutkunlarını da kendisine çekmeye başladı.

Bölgede çadır kurup kamp yapan fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek, her sonbaharda buraya gelmeye çalıştığını söyledi. Doğayı ve fotoğrafı sevenleri buraya davet eden Selek, “Hemen hemen her son bahar buraya gelmeye çalışırım. Tabi bulunduğumuz noktaya her zaman araçla gelmek mümkün olmuyor. Bu yüzden belli mesafe yürüyüş yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bu kapsamda termosunuza çayınızı, kahvenizi alabilirsiniz” dedi.

Öte yandan, Selek adeta doğanın tüm renklerinin bir arada olduğu ve kartpostallık görüntülerin oluştuğu yerleri havadan ve yerden fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.

