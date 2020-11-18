Şuhutlu kadınlar Kadın Kültür Evi'ni tanıyor

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki kadınlar, Afyonkarahisar Valiliği'nin 24 Temmuz tarihinde başlattığı Kadın Kültür Evleri Projesi ile Şuhut Kaymakamlığı öncülüğünde faaliyetlerine başlayan Kadın Kültür Evi'ni uzman eğitmenler mihmandarlığında tanıyor.

Şuhut ilçesine bağlı mahalle ve köylerinde ikamet eden Şuhutlu kadınlar, Şuhut Kaymakamlığı öncülüğünde faaliyetler kapsamında devam eden din dersi, sağlık, kariyer günü, psikoloji ve gıdalarda seçilmesi gereken önemli noktalar gibi etkinliklerin gerçekleştiği Kadın Kültür Evi'ni tanıyor. Uzman eğitmenler mihmandarlığında Kadın Kültür Evi'nde sürdürülen etkinliklerle ilgili bilgilendirilen Şuhutlu kadınlar Afyonkarahisar Valiliği'nin 24 Temmuz tarihinde başlattığı Kadın Kültür Evleri Projesini hayranlıkla inceledi.

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