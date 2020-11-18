İhsaniye Belediyesi lavanta ekecek

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Afyonkarahisar’ın İhsaniye Belediye Başkanı Tunay Türkmen’in talimatıyla belediyeye ait arazide lavanta üretimi için hazırlıklar başladı.

İhsaniye ilçesinde, belediyeye ait 14 bin metrekare arazide lavanta üretimi için hazırlıklara başladı. Belediye ekipleri tarafından sürülen arazide önümüzdeki sezonda lavanta üretimi için ekim yapılacak.

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