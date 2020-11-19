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4 binada uygulanan karantina uygulaması sona erdi

İHA

4 binada uygulanan karantina uygulaması sona erdi

Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kentte 4 binada uygulanan korona virüs (Covit19) karantina uygulaması sona erdi.
İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Gökmen Çiçek başkanlığından toplandı. Toplantıda kent merkezindeki Gazi, Güvenevler, Nazmi Saatçi ve Karşıyaka mahallelerinde 4 binada uygulanan korona virüs (Covit19) karantinalarının sona ermesi kararlaştırıldı. Kararda karantinanın binalarda yaşayanlar arasında vakaların azalması gösterildi.

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