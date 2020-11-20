Afyonkarahisar güne kar sürprizi ile uyandı Kar yağışı sonrası kentte kartpostallık görüntüler oluştu

Afyonkarahisar’da mevsimin ilk karı yağdı. Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece sıcaklığın eksi dereceleri düşmesi ile yerini kar yağışına bıraktı.
Afyonkarahisar güne kar ile uyandı. Gece etkili olan kar yağışı sonrası kent adeta beyaz örtü ile kaplandı. Sonbahar mevsiminin son günlerinde gelen kar yağışı sürprize neden olurken bazı vatandaşlar ise yağışa şaşırmadıklarını ve kentte kasım aylarında kar yağışının olduğunu belirttiler. Yağışın ardından beyaz örtü ile kaplanan kentte kartpostallık görüntülerde oluştu. Kar yağışı sonrası hava sıcaklıkları da hissedilir derecede düşerken sabah erken saatlerde sıcaklık yer yer ‘0’ derece olarak ölçüldü. Yağışın ardından belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda hummalı bir çalışma başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.