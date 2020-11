Başkan Zeybek’ten mahalle muhtarlarına korona virüs uyarısı!

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, muhtarlara korona virüs (Covit19) tedbirlerinin elden bırakılmaması gerektiğini hatırlatarak, “Sorunları dinlerken mesafeli durmanızda fayda var. En kısa sürede Allah bu musibetten bizleri kurtarsın" dedi.

Başkan Zeybek, her ay düzenli olarak yaptığı ancak pandemi günleri dolayısıyla Şubat alından bu yana ara verilen muhtarlarla istişare toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkan Yardımcıları Süleyman Karakuş, Benol Kaplan ve daire müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıda Mahalle Muhtarlarının talep, istek ve şikayetlerini dile getirdi. Göreve geldiğinden bu yana 58 mahallenin 51’ni ziyaret ettiklerini ifade eden Başkan Zeybek, muhtarların Belediye’nin gören gözü, tutan eli yürüyen ayağı olduğunu yineledi. Başkan Zeybek; “Göreve geldiğimiz andan itibaren hemen hemen her hafta bir Cuma namazlarımızı bir mahallemizde kılıyoruz. Şu ana kadar 51 mahallemizi ziyaret ettik. 58 mahalleyi tamamladığımız zaman ikinci tura döneceğiz. Sizler Belediye’nin gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı mesafesindesiniz. Göremediğimiz, ulaşamadığımız eksiklikleri bizlere ulaştırdığınız zaman mümkün mertebe en kısa sürüde çözmeye gayret sarf ediyoruz” dedi.



“Sizler mahallelerinizin hizmetkarısınız”

Belediye olarak muhtarların efendisi değil, hizmetkarı olduklarını ifade eden Başkan Zeybek; “Burayı ben aile olarak görüyorum. Biriz, beraberiz. Eksiklerimiz vardır, göremediğimiz vardır. Eksiklerimizi telafi etmek bizim boynumuzun borcu. Ekip arkadaşlarımızla birlikte sizlere hizmetkâr olmaya talip olduk. Allah nasip etti. Sizlerde mahallelerinizin hizmetkarısınız” diye konuştu.

Muhtarlara korona virüs tedbirlerini hatırlatan Başkan Zeybek, maske, mesafe hijyen kurallarına uymaları gerektiğini söyledi. Çoğu insanın bunun farkında olmadığını ve yakın temastan kaçınmak durumunda olduklarını aktaran Başkan Zeybek, “Sorunları dinlerken mesafeli durmanızda fayda var. En kısa sürede Allah bu musibetten bizleri kurtarsın” dedi.

İstişareye büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Zeybek, muhtarları dikkatle dinleyerek iletilen bazı sorun ve talepleri anında çözerken, bazı sorunları da birim müdürlerine not aldırarak ilgilenmeleri yönünde talimat verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.